Policía de Austin, Texas, niega que sexta explosión en ese estado tenga que ver con ataques previos

Una persona terminó herida en el nuevo atentado. La serie de detonaciones desde comienzos de marzo ha cobrado dos vidas.

"En este momento, no tenemos motivos para creer que este incidente esté relacionado con ataques previos", indicó la policía de Austin en Twitter, tras indicar que en este caso no se trató de un "paquete bomba" sino de "un dispositivo incendiario".

Los servicios de socorro respondieron masivamente al reporte de una explosión en la zona sur de Austin, capital de Texas, que según medios locales se produjo en una tienda de artículos de segunda mano Goodwill.

"El FBI y la policía de Austin responden al reporte de una explosión en el sur de Austin (...) Socorristas reportan al menos un herido", dijo el FBI de San Antonio en Twitter al dar cuenta del incidente.

Según los servicios de emergencia médica de Austin, un hombre de unos 30 años fue llevado al hospital "con lesiones potencialmente graves, que no se espera que pongan en peligro su vida".

El gerente general de Goodwill Central Texas, Gerald Davis, dijo a la estación de televisión local KVUE que la persona lesionada es un empleado que había recibido una donación que describió como un "dispositivo similar a una pipa".

Como "precaución para nuestro equipo y nuestros clientes, todas las tiendas de Goodwill estarán cerradas", dijo la organización en Twitter.

El FBI coincidió en que el incidente no se relaciona con la oleada de explosiones que comenzó a principios de marzo en Texas.

Desde el 2 de marzo, se han producido cuatro explosiones en Austin. Una quinta ocurrió la madrugada del martes en un centro de distribución de Fedex en Schertz, en las afueras de San Antonio.

No hubo heridos graves en la explosión en Schertz. La policía no confirmó reportes de medios de que el paquete contenía metralla y clavos.