Policía de Boston anuncia detención de tres nuevos sospechosos por atentado

Los hermanos Tsarnaev, Dzhokhar y Tamerlan, habían sido por ahora los únicos sospechosos del atentado. Tamerlan, de 26 años, falleció tras un enfrentamiento con la policía y Dzhokhar, de 19, permanece internado en el módulo hospitalario de una prisión del estado de Massachusetts.

La Policía de Boston no ha dado detalles aún de los arrestados y ha dicho únicamente que no representan una "amenaza" para la población.

Según el diario The Boston Globe, los detenidos son tres estudiantes universitarios.

De acuerdo con una fuente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) citada por la cadena CNN los arrestados serán imputados con cargos relacionados con "obstrucción" de la justicia.

La Agencia Federal de Investigaciones (FBI) ha hallado ADN de una mujer en al menos una de las bombas utilizadas en los atentados, pero no ha determinado aún de quién se trata o si está implicada en la elaboración de los explosivos.

Agentes del FBI han hablado esta semana con Katherine Russell, la viuda de Tarmelan y quien se ha mostrado cooperativa con las autoridades.

El presidente de EE.UU., Barack Obama, defendió ayer la labor "ejemplar" de las autoridades policiales en relación con el atentado en Boston, ante críticas de que se pudo hacer más para evitarlo.

La actuación del FBI ha sido puesta en duda por haber cerrado una investigación iniciada en 2011 a petición de Rusia sobre Tamerlan, el mayor de los hermanos de origen chechén.

Washington (EE. UU.)