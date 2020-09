Policía de EE. UU. se llevó una sorpresa tras capturar a hacker que impedía ver clases virtuales

En Florida, Estados Unidos, miles estudiantes colegiales no habían podido ingresar a la plataforma para ver clases virtuales, debido a que esta había sido atacada por ciberdelincuentes.

En las últimas horas, las autoridades lograron detener al presunto responsable de estos atentados virtuales, pero jamás imaginaron que el hacker que los perpetraba era un estudiante identificado como David Oliveros, de 16 años.

Alberto Carvalho, superintendente de escuelas de Miami Dade, habló sobre los ataques cibernéticos que se le atribuyen al adolescente: “Este individuo es responsable de por lo menos 8 ataques que ha sufrido la plataforma en 3 días”.

Las autoridades lo detuvieron a las 3 de la mañana, hora en la que se registró uno de los últimos ataques virtuales. Este logró que el programa de clases del condado colapsara.

Los docentes eran de los más afectados por esta situación, así lo narró Jodi Allen, profesora: “Si no lograbas entrar temprano, ya no lo podías hacer. El sitio no cargaba y desaparecían los archivos”.

Según los uniformados que lograron su captura, su ubicación se logró gracias a que rastrearon la dirección IP de su computador y también por el sistema que utilizó.

El estudiante está acusado de usar un computador para intento de fraude, un delito de tercer grado de gravedad. Además, está señalado de interferencia a una institución educativa.

El adolescente deberá comparecer en una corte el 8 de octubre de 2020.