Policía de Nueva York investiga carta amenazante al hijo de Donald Trump

La Policía de Nueva York indicó el viernes que investiga una "carta sospechosa" recibida la víspera en la casa de Eric Trump, el hijo del multimillonario candidato a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump.

"La policía respondió a un llamado en un edificio residencial en 100 Central Park South para investigar una información sobre una carta sospechosa recibida por un inquilino", señaló a la AFP un vocero policial.

"La carta ha sido retirada y está siendo examinada por las autoridades policiales. No se ha informado de heridos en relación con este incidente", agregó.

El vocero no identificó a la persona que efectuó la denuncia, pero medios locales afirmaron que se trataba de Eric Trump, de 32 años y que trabaja en la compañía d su padre.

Según el canal CBS News, que cita una fuente cercana a la investigación, "la carta tenía un polvo blanco sospechoso que ha sido enviado al laboratorio para ser analizado" y que de acuerdo con una prueba preliminar en el lugar no parecía "peligrosa".

"La carta tenía el sello de un correo en Massachusetts (noreste) y advertía que si Donald Trump no se retira de la carrera para la candidatura presidencia por los republicanos 'se les haría daño a sus hijos'", afirmó la misma fuente.