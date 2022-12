Policía de Oklahoma admite haber matado a un afroamericano desarmado

La justicia estadounidense abrió una investigación después de que un hombre negro no armado fuera abatido por una policía en Oklahoma, un nuevo ejemplo de los abusos de las fuerzas de seguridad contra los afroamericanos.

La escena, que tuvo lugar el viernes pasado en una carretera de Oklahoma (sur), fue grabada desde dos ángulos diferentes por las cámaras de un helicóptero y un vehículo de la policía.

En las grabaciones se ve a los agentes de policía apuntar con sus armas a un hombre, Terence Crutcher, de 40 años, quien camina hacia su vehículo con las manos en alto.

Crutcher, al que uno de los policías a bordo del helicóptero calificó de "tipo sucio", parece acercar sus manos a su automóvil cuando es rodeado de cerca por los agentes. En ese momento, recibe un impacto mortal de bala y se desploma en el suelo.

Los videos son "muy perturbadores", declaró en rueda de prensa Chuck Jordan, jefe de la policía de Tulsa, la segunda ciudad más grande de Oklahoma.

Jordan explicó que Crutcher no portaba armas ni hallaron ninguna dentro de su automóvil.

"Ese gran tipo sucio era mi hermano mellizo. Este gran tipo sucio era padre. Ese gran tipo sucio era hijo", subrayó la hermana de la víctima, Tiffany Crutcher.

"Ese gran tipo sucio estaba matriculado en la universidad técnica de Tulsa para hacernos estar orgullosos, ese gran tipo sucio amaba a Dios, ese gran tipo sucio cantaba cada semana en la iglesia, a pesar de todas sus imperfecciones", recordó en una declaración a los medios.

Betty Shelby, la agente de policía que abatió a Terence Crutcher, fue suspendida de sus funciones. Las investigaciones sobre el caso son ahora responsabilidad de las autoridades federales de Washington.

"Otro hombre negro desarmado fue disparado en una intervención de la policía. Esto debería ser intolerable. Nos queda mucho trabajo por hacer", reaccionó este martes en Twitter la candidata demócrata a la presidencia estadounidense, Hillary Clinton.

La muerte de Terence Crutcher se suma a una lista de casos de brutalidad policial contra negros no armados en los dos últimos años en Estados Unidos.

Las imágenes a continuación tienen contenido explícito, se sugiere discreción: