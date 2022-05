Policía denunció horror que vivió con su pareja: “Me apuntó con mi arma y me dijo 'te voy a matar'"

Macarena Bogado es una joven policía que decidió decir basta y denunciar todo el calvario que vivió con su expareja, quien, según ella, la amenazaba y golpeaba frecuentemente en Tigre, Argentina.

Durante una entrevista para el medio local A24, esta joven de 28 años contó todo el maltrato del que, de acuerdo con ella, fue víctima por parte del hombre de 29 años.

Dijo estar muy deprimida tras el fallecimiento de su hermana por lo que se aferró mucho más a su pareja. Al comienzo todo estuvo bien y hasta se mudó con el hombre, pero desde ese momento comenzaron las humillaciones.

“Me decía que no tenía culo, busto, que estaba flaca y negrita", declaró Macarena.

Publicación de Macarena Bogado sobre maltrato de su pareja Instagram de Macarena Bogado

De acuerdo con su denuncia, el primer maltrato físico se presentó cuando el hombre le tiró un vaso a la cara. No obstante, la situación de violencia se hizo más grande.

"Me apuntó con mi arma... Riéndose, me dijo 'te voy a matar, así te vas con tu hermana, ya que la llorás tanto'", confesó la joven policía.

En otro hechos, según su relato, también la ahorcó y le pegó con una raqueta de tenis, pero lo sorprendente es que el hombre la culpaba por lo sucedido, pues le decía "¿tú quieres que te mate y vaya preso?".

Ella tomó la decisión de cortar la relación e irse de la casa con la ayuda de su madre, pero él se dio cuenta y su reacción fue botar los celulares de las mujeres a una alcantarilla.

Macarena logró irse, pero, con mensajes de amor y arrepentimiento, el hombre volvió a engatusarla para que volviera con él.

“Al principio fue todo amor y a la semana empezó otra vez con lo mismo: agarró un destornillador y quiso apuñalarme", agregó.

Otra publicación de Macarena Bogado sobre maltrato de su pareja Instagram de Macarena Bogado

Sin embargo, el domingo pasado, 1 de mayo de 2022, la vida de Macarena corrió peligro, pues el señalado maltratador la golpeó en la cara, la tiró al piso, le quitó su celular y la encerró.

Posteriormente, este hombre se mostró arrepentido y le pidió a ella que no dijera nada, pero Macarena aprovechó un descuido de él para coger su celular, avisar de la situación a una amiga y enviar su ubicación. Ella pudo ser rescatada por la Policía y él fue arrestado.

"Una persona que te quiere, no te pega... No lo podía ver. No me sentía preparada para hacerlo. Él me manipulaba tanto que podía conmigo a tal punto que dejé de ser yo. Dejé a mis amistades, dejé todo. Me encerré en esa persona pensando que era mi salvación", expresó Macarena a través de sus redes sociales.