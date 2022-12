Policía en Francia dispara contra carro cerca de la meta del Tour

Fuentes oficiales aseguraron a EFE que se sospecha que se trata de un conductor ebrio que quería evitar el control de los agentes en lo que supone un "incidente clásico" de la madrugada de un sábado, y por tanto no tendría relación con el terrorismo.

El vehículo, de color oscuro, intentó saltarse la barrera instalada entre la plaza de la Concordia y los Campos Elíseos hacia las 8.00 hora local (6.00 GMT).

La Policía subrayó que el suceso no es "nada alarmante" y que su coincidencia con la llegada del Tour de Francia es una casualidad.

Al ver que el conductor no obedecía a las señales para que se detuviera, los agentes abrieron fuego sobre el vehículo para neutralizar al chófer, que aparentemente no resultó herido y se dio a la fuga.

Antes, el carro había golpeado a otro vehículo, siempre según la emisora "RTL", que precisó que la Dirección General de la Policía Judicial está a cargo de la investigación.

El incidente no ha alterado el desarrollo normal de la carrera, que terminará este domingo en París hacia las 5:00 p.m., hora local, tras una jornada festiva que finalizará al sprint y pone fin a 21 días de competición con el británico Chris Froome como vencedor en la clasificación general, seguido del colombiano Nairo Quintana.