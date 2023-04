Policía fue detenido por matar a ladrón que intentó robarle la bicicleta

Un policía en Argentina fue detenido por asesinar a un señalado ladrón que, según el reporte oficial, intentó robarle la bicicleta y otras pertenencias. El sujeto, en compañía de un cómplice, abordaron a su víctima sin contar que era un efectivo que portaba su arma reglamentaria.

De acuerdo con la información de medios locales, el agente se dirigía a cubrir un turno adicional cuando fue interceptado por dos sujetos que estaban escondidos en dos containers. Aparentemente, el policía se identificó, sacó su arma de dotación e hizo dos tiros.

Tras el par de impactos, el ladrón cayó al suelo y quedó gravemente herido, mientras su amigo de fechorías huyó sin mirar atrás.

Las autoridades fueron alertadas y al llegar al sitio identificaron en la vía a un joven de 23 años con dos balazos alrededor de la cintura. Una ambulancia arribó al sitio y fue llevado a un centro asistencial, pero los médicos no lograron salvarle la vida.

El policía fue aprehendido para indagaciones, pues por ahora se cree que cometió un homicidio “en exceso con la legítima defensa”.

Las cámaras de seguridad serán clave para determinar la inocencia o culpabilidad del agente que asesinó al ladrón.

Ladrón mató a señalado socio que no quiso seguir robando con él

Hace unos días, medios locales de Argentina también habían reportado la historia de un señalado ladrón que mató a su cómplice de robos. Supuestamente, ambos llevaban un tiempo cometiendo fechorías, pero uno decidió terminar la sociedad que habían montado.

La respuesta del sujeto no cayó bien en su compañero ladrón y empezó una discusión que, aparentemente, no pasaba a mayores. No obstante, el que estaba ofendido se marchó con una venganza entre ceja y ceja.

Al cabo de un rato, volvió con un cuchillo y, sin mediar palabra, lo usó contra su exsocio. “¿Ahora te haces el antichorro (antiladrón)?”, dijo el señalado asesino en medio del crimen, que fue perpetrado frente a la pareja sentimental de la víctima.

Fue esta mujer quien llamó al 911 y contó toda la historia.

El trabajo de las autoridades determinó que el señalado asesino tenía antecedentes por robo. Entre sus fechorías, le contaban dos hurtos a clubes privados. En uno de ellos, el ladrón se llevó más de 100.000 dólares, aunque en ese momento lo detuvieron.