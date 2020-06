Policía involucrado en caso de George Floyd fue increpado cuando estaba de compras

"¿Sentiste algún remordimiento por lo que hiciste?". Este tipo de comentarios fueron usados por una mujer cuando se encontró a J. Alexander Kueng, uno de los cuatro expolicías involucrados en la muerte de George Floyd en un operativo.

Kueng, de 26 años, recobró la libertad, bajo fianza, un par de días atrás, pero ya empezó a sentir la presión social por no haber intervenido cuando Derek Chauvin asfixiaba a George Floyd en medio del clamor "no puedo respirar".

"Tiene el descaro de salir a la calle y pensar que no sabemos quién es. ¿Cómo te atreves? No vas a poder vivir tranquilo en Minnesota ni en otro lugar. Y volverás a la cárcel, seguro”, reclamaba la persona que, al tiempo, no dejaba de grabar con su celular.

Alexander Kueng, Tou Thao, Thomas Lane y Derek Chauvin aún están vinculados a la investigación por el homicidio del afroamericano, que ha desatado un sinnúmero de protestas, no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo.

El 29 de junio deberán presentarse nuevamente ante la justicia.