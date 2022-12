Policía lanza llamado a testigos por Mánchester y publica foto del autor del atentado

Las imágenes obtenidas de cámaras de seguridad, muestran a Abedi, de 22 años, la noche del ataque que ya deja 12 detenidos.

La policía publicó el sábado por la noche las fotografías del kamikaze, Salman Abedi, y pidió la colaboración de los testigos para intentar rastrear sus últimos días.

Ambas fotografías, obtenidas de imágenes de cámaras de seguridad, muestran a Abedi, de 22 años, la noche del ataque. En ellas, el británico de origen libio lleva una gorra y una mochila. Está vestido con una parka negra, pantalones vaqueros y zapatillas.

Abedi se hizo estallar el lunes por la noche a la salida del concierto pop de la cantante Ariana Grande en la sala Manchester Arena, a la que habían asistido muchos niños y adolescentes.

El atentado causó 22 muertos y 116 heridos y fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI), que multiplica los ataques en Europa en un momento en el que registra retrocesos en su territorio en Siria y en Irak.

Los investigadores quieren recabar toda la información sobre los actos y movimientos del kamikaze desde el 18 de mayo, fecha de "su regreso a Reino Unido".

Según informó a la una fuente próxima a la familia, Abedi estuvo en Libia días antes del atentado. La policía alemana, por su parte, señaló que hizo escala en Dusseldorf.

Abedi alquiló un departamento en el centro de la ciudad, desde el que se desplazó a la sala Arena. Este alojamiento interesa especialmente a los investigadores porque piensan que "podría ser el lugar donde montó el artefacto" explosivo que utilizó en el atentado, según el comisario Ian Hopkins y el responsable de anti terrorismo Neil Basu.

- Identificado en dos horas -

La policía también dio precisiones sobre cómo se está desarrollando la investigación desde el lunes. El autor del atentado fue identificado en "dos horas" y "las informaciones interesantes sobre Abedi, su entorno, sus finanzas, los lugares donde había estado, cómo fue fabricado el artefacto explosivo y la trama más amplia", fueron reunidas a continuación.

En total, se han movilizado más de 1.000 agentes para analizar más de 800 evidencias (entre ellas 205 documentos digitales) y realizar investigaciones en 18 lugares diferentes. Además, se han visionado más de 13.000 horas de vídeos de vigilancia.

Actualmente, once personas están en detención preventiva en Reino Unido en el marco de esta investigación.

El padre y uno de los hermanos del kamikaze fueron arrestados en Libia. El padre fue miembro del Grupo Islámico Combatiente Libio (GICL) muy activo en los años 1990 y opositor al régimen del dictador Muamar Gadafi, derrocado en 2011, según indicó el jueves a la AFP un responsable de seguridad de Trípoli.

Dados los avances en la investigación, el nivel de alerta terrorista en Reino Unido fue rebajado el sábado de "crítico" a "grave", según anunció la primera ministra, Theresa May. Esto significa que un atentado es "muy probable" pero ya no "inminente".

Theresa May pidió no obstante a los británicos que permanecieran "vigilantes". También precisó que el ejército permanecerá desplegado durante los tres próximos días, ya que el lunes es festivo en el país.

En paralelo, los habitantes de Mánchester han retomado su ritmo de vida normal, afrontando la tensión y el miedo al terrorismo.

- Superhéroes -

Este domingo, las calles de la ciudad acogieron la Great Manchester Run, un medio maratón. El alcalde laborista Andy Burnham confirmó su participación, exhortando a los habitantes de la ciudad a retomar sus hábitos.

A lo largo del recorrido, muchos habitantes acudieron para alentar a los corredores y mostrar el afecto a su ciudad, constató.

Por su parte, los efectivos policiales, muy visibles, fueron reforzados.

Antes del inicio de la carrera, a las 09H00(08H00 GMT) se observó un minuto de silencio. Algunos de los atletas iban disfrazados de superhéroes o de bomberos, en reconocimiento al personal de emergencias.

El fondo para las víctimas, lanzado por el ayuntamiento con el respaldo de la Cruz Roja, recolectó más de 4 millones de libras.

El atentado ha puesto el tema de la seguridad en el centro de la campaña para las elecciones legislativas del próximo 8 de junio. La campaña se suspendió al día siguiente del atentado, pero se reanudó el viernes.

La lucha contra el terrorismo debería ocupar gran parte de los debates televisivos que se esperan para la semana próxima.