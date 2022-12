Policía libró batalla para quedarse con excompañero canino y evitar su subasta

“Ajax es un miembro de la familia, es como uno de mis hijos”, así explicaba Hickey su vínculo con el can, un pastor alemán, con quien patrulló y realizó operativos en las calles de Marietta, en el estado de Ohio, en Estados Unidos.

Ajax en un oficial K9 altamente entrenado y la ciudad consideró que podría estar en servicio por 6 o 7 años más.

Publicidad

“Yo estaba suponiendo que al retirarme podría quedarme con el perro”, dijo el oficial en retiro a la prensa por lo que habló con sus superiores quienes inicialmente le dijeron que lo podría comprar por USD$3.500, el precio que estimaron por el animal.

Con el dinero en la mano el día de su retiro, su jefe le expresó otra cosa. “Yo dije, me estoy retirando hoy y aquí está el dinero por Ajax. Pero mi jefe me respondió: no puedo tomarlo”. Le fue explicado entonces que, ante los ojos de la ley, Ajax era una propiedad de Ohio y que la ciudad quería venderlo al mejor postor.

La noticia se volvió viral en redes sociales y habitantes de la pequeña Marietta se indignaron ante la posibilidad de que se rompiera un vínculo tan fuerte como la del oficial y su compañero canino.

De inmediato se inició una campaña para reunir los fondos para comprar a Ajax, al mismo tiempo que la oficina de Policía era bombardeada por furiosos mensajes de los ciudadanos.

Publicidad

La campaña reunió cerca de USD$50.000. “Estaba anonadado, pensé que se reunirían algunos miles pero no esa cantidad”, explicó Hickey, quien recibió todo el apoyo de los ciudadanos y de otros miembros de la Policía.

Ante la presión, el departamento de Policía llegó a una solución. Permitió al hombre seguir como oficial auxiliar y quedarse con el perro.

Publicidad

Ahora que Ajax permanece con la familia de Hickey, el dinero será donado a fundaciones que trabajan con perros policías.