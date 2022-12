Policía no puede obligar a Apple a desbloquear un iPhone: Tribunal de EE. UU.

Un juez de Nueva York decidió el lunes que la policía había abusado de sus prerrogativas al haber pedido a Apple que ayude a desbloquear el iPhone de un hombre sospechado de ser traficante de droga.

Este fallo, que da la razón a Apple, se produce en momentos en que se desarrolla una disputa fuertemente mediática entre la empresa y las autoridades de Estados Unidos, que busca su colaboración para desbloquear el Iphone codificado de uno de la pareja de yihadistas autores de la matanza de San Bernardino, en California, que provocó la muerte de 14 personas a comienzos de diciembre.

La decisión de este lunes tiene que ver con un caso distinto, pero en el cual la policía había efectuado una demanda idéntica para acceder a los datos contenidos en el iPhone de un sospechoso.

Solo el propietario de estos teléfonos con reputación de inviolables dispone de la clave de encriptado y Apple se resiste a crear un programa que permitiría desbloquearla, incluso si la demanda proviene de la justicia.

"La pregunta a la cual hay que responder en este caso, y en otros idénticos que se han producido en el país, no es saber si el gobierno podría obligar a Apple a ayudarlo en el desbloqueo de determinado aparato sino más bien saber si la ley 'All Writs Act' permite resolver este caso y los otros del mismo tipo en el futuro. Concluyo que no", dijo el juez James Orenstein en su decisión de 50 páginas.

La "All Writs Act" de 1789 es el texto en el cual se basaron las autoridades estadounidenses para obligar a Apple a colaborar en el decodificado de varios iPhones de criminales o yihadistas.

La empresa se niega a hacerlo, por razones comerciales.

"Se trata de la misma problemática que en el caso de San Bernardino", comentó un alto funcionario de Apple aludiendo al fallo del juez de San Francisco.