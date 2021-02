Policía roció gas pimienta a una niña de 9 años en Estados Unidos

El Departamento de Policía de Rochester, Estados Unidos, publicó dos videos que muestran a oficiales rociando gas pimienta a una niña de tan solo nueve años.

En la grabación se ve cómo la menor angustiada huye de los agentes, luego cae al suelo y los oficiales intentan traerla de regreso a la patrulla.

“No me voy a ninguna parte. Quiero a mi papá...no me subiré a ningún carro hasta que vea a papá”, dijo la niña.

Un oficial le manifestó a la menor que iba a encontrar a su padre, pero le pidió que entrara a la patrulla para mantenerse caliente. Ahí vino la reacción de los uniformados.

“Simplemente rocíelo”, dijo un oficial y otra agente le echó el gas pimienta.

La niña comenzó a gritar y le pidió a los policías que le limpiaran los ojos. “Límpieme los ojos, por favor”, solicitó.

Según el subjefe de la Policía de Rochester, Andre Anderson, la menor tenía tendencias suicidas. "Ella indicó que quería suicidarse y que quería matar a su madre".

En una conferencia de prensa, la alcaldesa de Rochester , Lovely Warren, condenó el hecho y manifestó estar preocupada.

“Estoy muy preocupada por cómo nuestro Departamento de Policía manejó la situación con esta niña. Está claro por el video que necesitamos hacer más para apoyar a nuestros niños y familias", declaró Lovely Warren.