Policía usó cámara en su uniforme para grabarse teniendo sexo

El video permitió descubrir que el uniformado guardaba en su computador una gran cantidad de contenido pornográfico.

Como Anthony Doran fue identificado este policía de Arizona, EE. UU., que salió de la institución.

El video, que sería de 2017, salió a la luz pública luego de que un superior de Doran, que estaba trabajando en su computador, descubriera una carpeta con nombre ‘Fun times’ (momentos divertidos).

Al abrirla quedó sin palabras, el agente tenía 36 gigas de contenido sexual en el computador.

En el clip que desató este escándalo se ve a Doran portando únicamente la camisa del uniforme y teniendo relaciones sexuales con una mujer.

Pero los hallazgos en el computador despertaron más dudas: tenía incluso una imagen de una niña de 5 años desnuda.

Doran, por su parte, aseguró que la niña es su hija y la imagen no era de contenido ilícito.

Además, sostuvo que la relación sexual en el video había tenido lugar fuera del horario laboral.

Autoridades determinaron al final que la menor desnuda sí era la hija del policía y por lo tanto no se podían presentar cargos.

Eso sí, recibió una anotación sobre su comportamiento, pues no es la primera vez que se ve envuelto en este tipo de situaciones.

Si quiere ver el video publicado por 12News, haga clic aquí.