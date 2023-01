Policías de EE. UU. apuntan con un arma a niña de 4 años que sacó una muñeca de una tienda

La familia de la pequeña, de origen afroamericano, fue arrestada pese a estar con menores. Aunque sí tenían cosas robadas, hay críticas por el procedimiento.

Videos, tomados por espectadores, muestran a los uniformados usando lenguaje obsceno mientras le gritaban a la familia que saliera de su auto y amenazaban con dispararle.

Después una mujer sale del vehículo con dos niños pequeños. Ella los entrega a un transeúnte antes de ser arrestada.

Por separado, se muestra a un oficial pateando las piernas de otro hombre que está esposando contra un coche de policía.

"Yo, como muchos otros, me siento mal por lo que he visto en el video que muestra a la policía de Phoenix interactuando con una familia y niños pequeños", escribió la alcaldesa de Phoenix, la ciudad donde ocurrió el hecho, Kate Gallego, en un comunicado publicado en Twitter.

Calificando las acciones de los oficiales como "inapropiadas" y "claramente poco profesionales", escribió: "No existe una situación en la que este comportamiento sea casi aceptable.

"Como madre, ver a estos niños colocados en una situación tan aterradora es más que molesto", añadió y lamentó “profundamente por lo que pasó esta familia. Me disculpo con nuestra comunidad".

En una aparición en la filial local de ABC, el jefe de la Policía de Phoenix, Jeri Williams, dijo que los oficiales respondieron a un reporte de robo en una tienda cuando se encontraron con la familia.

"Cada vez que miro ese video es extremadamente inquietante. No está de acuerdo con lo que espero de nuestros empleados", dijo Williams a ABC15.

"Lamento que haya ocurrido este incidente. Me disculpo con la familia, me disculpo con la comunidad", dijo, y agregó que se estaba investigando.

'Violaciones de derechos civiles'

La familia ha presentado un reclamo de $10 millones de dólares contra la ciudad, alegando violaciones de derechos civiles.

Según el reclamo, Dravon Ames, su novia Lesha Harper y sus dos hijos, de uno y cuatro años, habían ido de compras a una tienda Family Dollar.

Island, la hija de cuatro años de la pareja, tomó una muñeca de la tienda de la que no tenían conocimiento hasta que regresaron a su automóvil, de acuerdo con el aviso de reclamación presentado por el exfiscal general de Arizona, Thomas Horne, que representa a la pareja.

Condujeron hasta el departamento de su niñera cuando un auto de la policía se detuvo detrás de ellos y un oficial se acercó al auto con su arma desenfundada, dice.

El reclamo alega que los oficiales "cometieron agresión, encarcelamiento ilegal, arresto falso, infligir angustia emocional y violación de los derechos civiles".

En respuesta, los departamentos de todo el país han anunciado reformas, como exigir a los oficiales que usen cámaras corporales, lo que Gallego dijo que aceleraría a raíz de la controversia.

Los oficiales involucrados en el incidente no llevaban cámaras de cuerpo.