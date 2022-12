Policías en Filipinas usarán pañales durante visita del papa Francisco

Cuando el papa Francisco visite Filipinas la semana próxima, la policía de tráfico no tendrá que abandonar sus puestos para hacer sus necesidades.

Unos 2.000 agentes que estarán de servicio durante la visita papal del 15 al 19 de enero deberán usar pañales, dijo el presidente de la autoridad capitalina, Francis Tolentino.

El funcionario alentó a las personas que esperarán horas para ver al Papa a usar pañales.

Dijo que la orden de usar pañales mientras están de servicio fue "bien recibida" por sus subordinados.

Tolentino dijo que se pondrá a prueba la idea con 800 agentes que estarán de servicio el viernes durante la procesión anual del Nazareno Negro, que dura casi 24 horas.

La procesión atrae a cientos de miles de católicos, en su mayoría hombres, que desfilan descalzos con la estatua varias veces centenaria de un Jesucristo negro que según sus devotos posee poderes místicos para curar enfermedades y cumplir deseos de buena suerte y salud.

Tolentino dijo que no habrá baños químicos suficientes para los millones de personas que se prevé querrán asistir a la misa al aire libre en el parque Rizal, junto al mar, el 18 de enero.

"Quien asiste a un evento que dura 14 horas no puede andar en busca de (un baño químico)", dijo Tolentino.

Sacerdotes, monjas, seminarios y ancianos también deberían pensar en usarlos, dijo.

Preguntado si él usará un pañal, Tolentino dijo, "lo intentaré, pero en mi caso, tengo menos hidratación".