Policías venezolanos le pidieron dinero a Aída Merlano para dejarla ir, según informante

Aunque supuestamente fueron hasta la residencia de la excongresista, la transacción no se concretó porque su captura se propagó como pólvora en redes.

Según el informante, que habló con agentes de inteligencia de Colombia, Aída Merlano fue sorprendida por policías judiciales venezolanos cuando caminaba con su peluca y documentos falsos en una calle, muy cerca del apartamento donde vivía en Maracaibo.

Sin saber quién era, los uniformados habrían aceptado inicialmente 1.500 dólares a cambio de dejarla libre y no verificar su identidad.

Los agentes, dijo el testigo, acompañaron a Aída y su pareja hasta su apartamento en El Milagro.

Fue ahí cuando los policías judiciales descubrieron que se trataba de la excongresista colombiana prófuga, que era buscada con circular roja de la Interpol.

Entonces le exigieron una considerable suma de dinero para no retenerla.

Merlano habría pedido que llamaran a una familiar en Colombia para realizar la transacción, pero alguien se comunicó al tiempo con las autoridades nacionales para alertarlas de lo que pasaba.

Sin confirmar la veracidad de la recaptura de la excongresista, la noticia se divulgó rápidamente en redes sociales y los agentes venezolanos se vieron obligados a informar a sus superiores del golpe que habían dado.

Merlano fue conducida a la FAES para iniciar el proceso de reconocimiento y comparación dactilar con las huellas e información que se encuentra en la circular roja de interpol.

Horas después, a través de un comunicado y redes sociales, las autoridades de Venezuela confirmaron la captura de la mujer más buscada en Colombia y de su compañero sentimental.

Sin embargo, la detención no ha sido comunicada oficialmente a la Interpol ni a las autoridades colombianas, por lo que no se ha podido iniciar el proceso judicial internacional , algo para lo que Colombia tiene cinco días.

Si se cumple el plazo, la excongresista podría quedar libre.