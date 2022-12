Político de origen colombiano gana primarias republicanas para Senado de EE. UU.

Gómez, un recién llegado a la política y exintegrante de las fuerzas de Mar, Aire y Tierra de la Armada de Estados Unidos (Seal), ganó las primarias el martes, según los resultados extraoficiales. Competirá por la curul con el representante demócrata Edward Markey, un veterano de 36 años de la política de Washington.

La elección especial está programada para el 25 de junio.

Markey, de 66 años, venció a todos los demás precandidatos en recaudación de fondos y desde el principio recibió el apoyo de Kerry y de un segmento importante de las figuras demócratas.

Durante su campaña, Gómez trató de sacar provecho de su estatus de recién llegado político para guardar distancia con el veterano Markey. Subrayó que en 1976, cuando Markey fue elegido por primera vez al Congreso, Gerald Ford fue presidente, el internet no se había inventado, eran populares los cartuchos de grabación de ocho pistas y el propio Gómez jugaba en una liga infantil de béisbol.

"Si ustedes buscan un político experimentado y astuto, yo definitivamente no soy ese tipo", dijo Gómez a sus partidarios.

Gómez, de 47 años, es hijo de inmigrantes colombianos. Dijo que tenía la ventaja de no pertenecer al mundo de la política y que su falta de experiencia en Washington era como una insignia de honor.

Gómez también contaba con una historia de vida atractiva: aprendió a hablar inglés en el jardín de niños, fue piloto de la Marina y miembro de las Seal, obtuvo una maestría en Administración de la Facultad de Negocios de Harvard y emprendió una carrera en capitales privados.

El político hispano buscó mostrarse como la nueva cara del partido Republicano, que ha enfrentado problemas para acercarse a las minorías tras la derrota el año pasado del candidato presidencial republicano y exgobernador de Massachusetts Mitt Romney.

Gómez comenzó su discurso de victoria en español, como lo hizo en anuncios de campaña. El estado de Massachusetts tiene relativamente pocos hispanos, pero son un segmento creciente de la población.

Boston (Estados Unidos)