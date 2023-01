"Póngase de rodillas": indignante agresión de estudiantes a un profesor enfermo

En video quedó registrado el momento en el que tres jóvenes increpan al docente y uno de ellos lo golpea con un casco de moto.

El hecho ocurrió en la escuela ITC Carrara de Lucca en Toscana, Italia. Según compañeros presentes, se dio porque el profesor no quería aprobarles una tarea.

“No me hinche las pelotas, póngame seis. ¿Quién es el jefe? ¡Eh! ¿Quién es el jefe? Póngase de rodillas", le dice desafiantemente uno del estudiante al licenciado en historia.

Ante el hecho, Cesare Lazzari, director del centro educativo, aseguró en entrevista con la cadena Reptv que “estamos pensando en la suspensión hasta el final del año, por lo que serán retirados y repetirán el año.

"Son chicos desmotivados, que no les gusta ir a la escuela, les gustaría ganar algo de inmediato, incluso la suspensión no los molesta, pero necesitan distinguir el umbral para no exceder las reglas”, añadió.

El profesor, de 64 años y quien padece de asma, presentó una denuncia por los cargos de violencia privada y acoso.