Poopó, el segundo lago más grande de Bolivia, se está desapareciendo

El lago, que está ubicado en los Andes de Bolivia y que tenía hasta principios de la década unos 2.000 km cuadrados, "se ha reducido a una mínima cantidad, hay una reducción drástica", señaló el gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez.

El primero más grande es el Titicaca, de unos 3.790 km2, que comparte con Perú, también en los Andes.

"Hoy día he hecho un sobrevuelo y la extensión es mínima", complementó la autoridad, aunque aclaró que se está evaluando técnicamente cuál es el actual tamaño del lago. "No quiero entrar en números de cuánto, pero en estos días vamos a tener un dato exacto", agregó.

Una serie de factores son causantes del desastre ecológico en el lago, donde había pesca de la que vivían pequeñas comunidades indígenas circundantes.

Vásquez señaló que "el cambio climático ha causado variaciones, con precipitaciones aceleradas, combinada con sequías prolongadas", así como "la actividad minera que ha provocado contaminación".

Adicional, el desvío hacia el lado peruano del río Desaguadero, que nace en el Titicaca y desemboca en el Poopó, además de la utilización de sus aguas para riego en el lado boliviano.

La gobernación de Oruro invirtió en los últimos años unos 100 millones de bolivianos (unos 14,3 millones de dólares), en tareas de mitigación, como el dragado en el lago y de ríos cercanos, pero han sido acciones insuficientes.

Se tiene esperanzas de que el Poopó pueda recuperar su estructura original, "porque el lago también ha tenido sus ciclos: hay años que se llena y otros años que no", afirma Vásquez. Incluso mencionó que a mediados de la década del 80 del siglo pasado hubo una inundación.

Organizaciones civiles también exigieron más medidas para evitar la total desaparición del Poopó.