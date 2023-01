Por apagón en Venezuela, anuncian nueva suspensión de clases y actividades laborales

Se cumplen más de 70 horas sin luz en Caracas y algunos estados. Guaidó asegura que ausencia de fluido eléctrico en varios hospitales ha provocado 17 muertes.

"Queremos informar que mañana 11 de marzo quedan suspendidas las actividades laborales y quedan suspendidas también las clases en todos los niveles de la educación", dijo en declaraciones al canal estatal VTV el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.

El pasado viernes la jornada laboral y las clases también fueron suspendidas por la falla que ha afectado a la principal hidroeléctrica del país, el Guri, y que el Gobierno atribuye a "sabotaje" y a un "ataque cibernético".

El también vicepresidente de Comunicación dijo que el gobernante Nicolás Maduro, quien solo ha hecho una declaración pública desde que ocurrió el apagón, "está a la cabeza de todos los procesos que implica derrotar" lo que calificó como un "ataque terrorista" que ha afectado a todo el territorio nacional.

Aseguró que todos los miembros de su gabinete están desplegados en el país para atender a la población.

Por el apagón generado el jueves, el más largo de la historia en Venezuela, se han generado "grandes daños", dijo el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aunque indicó que "afortunadamente no hay nada que reportar de importancia al país".

Aunque Padrino López, Rodríguez y Maduro han hecho declaraciones públicas en medio del apagón, aún no han ofrecido una cifra sobre los daños que ha causado al país.

Los voceros del Gobierno, por el contrario, insisten en culpar a Estados Unidos y la oposición sobre esta falla que ha afectado el desarrollo de las actividades diarias de los venezolanos, pues las comunicaciones, el suministro de agua, los comercios y los hospitales se han visto afectados.

Pese a que este es el apagón más largo de la historia de Venezuela, en algunas regiones del país- que atraviesa una severa crisis- se registran fallas eléctricas desde hace unos cinco años; todas ellas han ocurrido, según el Gobierno, por actos de "sabotaje", algo que rechaza la oposición liderada por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó.

Guaidó, quien se proclamó presidente interino en enero pasado tras desconocer a Maduro por considerarlo ilegítimo tras ganar unos comicios tachados de fraudulentos, dijo que el apagón que se registra desde el jueves no fue causado por un sabotaje y apuntó a la desinversión y mala gestión como las causas reales.

Para mañana Guaidó solicitará a los diputados decretar el "estado de emergencia" para hacer frente a la "catástrofe" que atraviesa el país y que según ha dicho ha causado al menos 17 muertes en los hospitales.

En contexto:

