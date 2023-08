Por caso George Floyd, condenan a otro expolicía que estuvo implicado en el asesinato

En el estado de Minnesota, Estados Unidos, se conoció la última sentencia dictada por el asesinato del afroamericano George Floyd el 25 de mayo de 2020. El expolicía de Minneapolis, Tou Thao, fue condenado a 4 años y 9 meses de prisión.



Según el juez, el exoficial ayudó e instigó el homicidio de George Floyd al retener a una pequeña multitud de transeúntes mientras otros tres oficiales sometían al hombre inmovilizándole el cuello contra el suelo.

Según Los Angeles Times, Tou Thao testificó que simplemente sirvió como "cono de tráfico humano" cuando impidió el paso de varias personas, quienes estaban preocupadas luego de ver que el exoficial Derek Chauvin puso su pierna en el cuello de George Floyd por al menos nueve minutos.

Chauvin fue condenado por un tribunal del estado de Minnesota a 22 años y medio de cárcel en julio de 2022.

"Realmente no sé por qué ha hecho lo que ha hecho", dijo el juez de la corte federal de distrito, Paul Magnuson, al pronunciar la sentencia. "Pero poner la rodilla en el cuello de otra persona hasta que muera está mal" y "debes ser castigado sustancialmente", afirmó.

Durante una breve intervención, Derek Chauvin deseó a los hijos de George Floyd "triunfar en la vida", pero no se disculpó ni expresó remordimiento.

Su madre, Carolyn Pawlenty, aseguró que él no era un racista despiadado y añadió que "todas las vidas importan, sea cual sea su color de piel", parafraseando el lema Black Lives Matter (las vidas de los negros importan).

Por otro lado, Los Angeles Times informó que Thao, durante su audiencia de sentencia, expresó lo siguiente: "Yo no cometí estos crímenes, mi conciencia está tranquila. No seré un Judas ni me uniré a una multitud en autopreservación ni traicionaré a mi Dios". “Después de tres años, esperaba un poco más de remordimiento”, señaló el juez del condado Hennepin, Peter Cahill.

"Las acciones de Thao fueron aún más irrazonables a la luz del hecho de que tenía el deber de intervenir para detener el uso excesivo de la fuerza por parte de los otros oficiales y estaba capacitado para brindar asistencia médica", agregó el juez.

La sentencia de Tou Thao se ejecutará simultáneamente con los 3 años y medio que el uniformado ya había recibido por una condena federal por violar los derechos civiles de George Floyd.