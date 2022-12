Por chaleco con el lema “El mar es de Bolivia”, Evo Morales destituye a ministro

El mandatario tomó juramento como nuevo ministro de Defensa al abogado Reymi Ferreira, en reemplazo de Ledezma, quien hizo entrega de una carga de agua en el norte chileno, luciendo en su chaqueta una insignia con la leyenda "El mar es de Bolivia", en alusión a la demanda de una salida soberana al mar.

"Lamentamos mucho lo que ha pasado esta mañana. No es parte de una decisión del Gobierno nacional", dijo el mandatario.

En un discurso, Morales ofreció disculpas al Gobierno de Chile y pidió "perdón al pueblo de Atacama, al pueblo chileno", porque Bolivia nunca pensó manejar el tema de la ayuda humanitaria para esa región con fines políticos.

Agregó que cuando escuchó sobre la actuación de Ledezma se preocupó porque "no se puede cometer esta clase de errores".

El gobernante también dijo que en su Gobierno no hay "ministros autónomos" que toman decisiones personales y que cada actuación debe ser evaluada en conjunto por los miembros del gabinete.

Asimismo, recordó que durante su primer Gobierno su país sufrió inundaciones y recibió la ayuda de Chile con un helicóptero, durante el primer mandato de la presidenta Michelle Bachelet.

Horas antes, el ministro chileno de Exteriores, Heraldo Muñoz, agradeció a Bolivia la entrega de agua embotellada para los damnificados por las lluvias, pero criticó el uso político de la ayuda que ha hecho el Gobierno del país andino.

"Quisiera en primer lugar agradecer la ayuda solidaria de Bolivia, el agua nunca sobra, especialmente en estos momentos de tragedia, pero quisiera decir de forma clara que la tragedia del norte no debe ser utilizada para propósitos políticos de la campaña comunicacional boliviana", sostuvo Muñoz a los periodistas.

El Senado chileno también aprobó un proyecto de acuerdo (protesta formal) con el que rechazó de forma categórica "el uso propagandístico" que Ledezma le dio a la ayuda entregada a los damnificados del aluvión que afectó parte del norte chileno.

En 2013, el Gobierno de Morales presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en busca de un fallo que obligue a Chile a negociar en firme y de buena fe el reclamo boliviano de tener un acceso al Pacífico.

Bolivia perdió frente a Chile 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros de territorio en la llamada Guerra del Pacífico, librada a finales del siglo XIX.

El nuevo ministro de Defensa es un académico que el fin de semana fue derrotado por la oposición en su postulación como alcalde a la ciudad boliviana de Santa Cruz y antes fue embajador adjunto ante Naciones Unidas para la organización de la Cumbre del G77, realizada el año pasado en esa urbe.