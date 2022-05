Por cuatro años, hombre tuvo secuestradas a su esposa y su pequeña hija

Hay conmoción en Perú por un caso de violencia de género tras conocerse que una mujer y su hija de 2 años presuntamente estuvieron secuestradas durante cuatro años por el esposo de ella y su familia.

Otras noticias: Ucrania ordena deponer las armas a tropas atrincheradas en la acería Azovstal

La víctima, identificada como Viera Rivera Salazar, oriunda de Chile, y su pequeña fueron rescatadas por las autoridades el pasado 11 de mayo luego de la denuncia de una vecina.

Publicidad

Según el reporte de medios locales, el hombre no les permitía tener contacto con el exterior.

“De acuerdo a los actuados por la Fiscalía, se tiene que los ciudadanos Julio Armas Alcalde y Giorgio Armas Gabrielli, suegro y esposo de la agraviada, habrían privado de su libertad a la agraviada y su hija, desde diciembre de 2018”, informó este viernes en un comunicado el Ministerio Público de Perú.

Luego de la denuncia realizada por una vecina de la mujer, la Fiscalía acudió al inmueble para verificar la situación, pero ante la negativa de los residentes “se solicitó una orden de allanamiento y descerraje, medida que se ejecutó el miércoles 11 de mayo, con el apoyo de la Policía Nacional, siendo las víctimas rescatadas y trasladadas hasta la sede del Ministerio Público, con el fin de salvar su integridad”, agregó la información.

Las autoridades indicaron que le fueron practicados exámenes médicos legales a la ciudadana chilena, que además recibió tratamiento psicológico y permanece en un refugio temporal.

Publicidad

“En las siguientes horas se espera el arribo de sus familiares de Chile y, en coordinación con la embajada de ese país, pueda regresar a su tierra natal”, indicó el Ministerio Público.



La versión de la mujer secuestrada

Viera Rivera Salazar contó que conoció a Giorgio Armas Gabrielli en 2018 por Facebook. El sujeto supuestamente le impidió salir cuando ella pretendía viajar a Chile.

“Al vivir en casa de mis suegros, me insultaban de la peor manera, pese a que estaba embarazada. Incluso mi suegro me golpeó al descubrir que hablaba con mi hermana pidiéndole ayuda que me rescaten”, contó la víctima.

Publicidad

Según su relato, le daban la comida por la puerta y la tenían vigilada todo el tiempo. Incluso, dicen que se archivó una primera denuncia que hizo su hermana desde Chile, porque Rivera fue obligada a mentir.