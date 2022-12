Por decisión de Trump, este niño con cáncer no podrá ser tratado en EE. UU.

La canciller alemana Angela Merkel denunció el carácter antimusulmán del decreto antiinmigración de Donald Trump, sumándose a la ola de críticas que recibe desde el viernes pasado la decisión del presidente estadounidense.

El decreto firmado por Trump prohíbe el ingreso a Estados Unidos durante tres meses a ciudadanos de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen para luchar contra "los terroristas islamistas radicales".

A continuación las principales reacciones en el mundo:

- ALEMANIA: La canciller alemana Angela Merkel denunció el lunes el carácter antimusulmán del decreto antiimigración. "La lucha necesaria contra el terrorismo no justifica de ninguna manera generalizar la sospecha contra las personas en función de su creencia, en este caso las personas de fe musulmana, o en función de su origen", dijo Merkel en declaraciones a la prensa.

- IRAK: El ministerio iraquí de Relaciones Exteriores pidió el lunes a Estados Unidos que revise su decisión calificada de "errónea". Al mismo tiempo, los diputados iraquíes votaron una moción pidiendo al gobierno que aplicara la reciprocidad con Estados Unidos si Washington no daba marcha atrás sobre el decreto.

- YEMEN: El gobierno de Yemen dijo que la decisión de Trump alentaba el "extremismo". La única manera de lograr la victoria en la lucha contra el terrorismo" es a través del "diálogo y no construyendo barreras", dijo el ministerio de Relaciones Exteriores.

- ISRAEL: El gobierno indicó que buscaba clarificar si el decreto de Trump afectaba a las decena de miles de israelíes nacidos en los países nombrados por el decreto.

- ONU: El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el jordano Zeid Ra'ad al Hussein, denunció la "falta de generosidad del decreto estadounidenses, contrario a los derechos humanos.

- OCI (Organización de la Cooperación Islámica), que reúne 57 países, denunció un decreto que refuerza el "extremismo" y el "terrorismo". La OCI exhortó a Trump a "reconsiderar" su decisión.

- UNION EUROPEA: La Comisión Europea velará para que ninguno de sus ciudadanos sufra discriminación debido al decreto.

- ITALIA: Italia tiene una "visión diferente" que "ha dado resultados en el plano de seguridad: no amalgamar migración y terrorismo y estar atentos a los casos concretos", dijo el ministro italiano de Relaciones Exteriores Angelino Alfano. Al mismo tiempo el ministro dijo que Europa no estaba en condiciones de criticar el decreto de Trump. Europa "no está en buena posición para dar su opinión sobre las decisiones de los demás. ¿O acaso queremos olvidar que en Europa también construimos muros?", dijo Alfano.

Estas reacciones se agregaron a las críticas formuladas el domingo por Sudán, Irán, la Liga Arabe, Canadá, Indonesia, Francia, Reino Unidos, Bélgica, Suecia, Holanda, República Checa, Polonia y Suiza.