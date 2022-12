Por descuido de su abuela, bebé de dos años tomó té con anfetamina

Las autoridades en el sur de California informaron que una mujer de 51 años de edad ha sido arrestada tras haber puesto en peligro a un menor. Su nieta de 2 años de edad bebió té que contenía una fuerte dosis de metanfetamina.

El sargento del Condado de Riverside, Craig McDonald, dijo que la madre de la niña llamó a las autoridades durante la mañana del lunes diciendo que la niña no había dormido y estaba hablando rápido, rasguñando y que no podía quedarse quieta.

UT San Diego reportó que la niña fue llevada a un hospital en donde se determinó que tenía metanfetamina en su sistema.

McDonald dijo que los investigadores averiguaron que la abuela, Cynthia Watson, hizo una taza de té en la noche anterior al que le puso metanfetamina "para drogarse". Al parecer la niña bebió mientras nadie le prestaba atención a la taza.

Watson, quien estaba visitando desde Oregon, fue detenida bajo una fianza de $35,000. Se la espera en la corte el miércoles. No se supo de inmediato si tiene un abogado.

Se espera que la niña pueda recuperase completamente.