Por el llanto de su bebé, una madre fue encontrada muerta junto a su novio

Una pareja de novios fue encontrada muerta al interior de un apartamento en la ciudad de Florida, Estados Unidos, luego de que las autoridades llegaran a la residencia alertadas por el llanto de una bebé. Al parecer, se trataría de un asesinato - suicidio, por lo que no se están buscando sospechosos adicionales.



El cuerpo de Amanda Hicks, de 26 años, fue encontrado sin vida junto al cadáver de un hombre al interior de su vivienda, en el conjunto de apartamentos de Peacock Run en Port St. Lucie, luego de que oficiales de la policía escucharan el llanto de una bebé proveniente del interior.

De acuerdo con los oficiales del Departamento de Policía de la ciudad, uno de los familiares de la mujer les hizo un llamado a las autoridades para solicitar el control de bienestar de la pequeña, así que se dirigieron a la propiedad. Sin embargo, se encontraron con un lamentable hallazgo.

Según las versiones preliminares, Hicks, que se desempeñaba como maestra en la secundaria Dr. David L. Anderson, habría sido asesinada por el sujeto que se encontraba a su lado y, luego de cometer el crimen, el hombre se habría quitado la vida.

Por su parte, la bebé de la víctima fue encontrada llorando en su cuna, sin ninguna lesión que pusiera en peligro su vida, y fue puesta bajo el cuidado de un familiar mientras se realiza la investigación.

Publicidad

En relación con los hechos, que se presentaron alrededor de las 11:45 de la mañana del sábado 27 de mayo de 2023, las autoridades consideran la posibilidad de que no exista la participación de un tercero, por lo que no se encuentran buscando sospechosos adicionales.

“Si bien las palabras nunca serán suficientes para transmitir la conmoción y la tristeza que esta noticia ha traído a nuestra familia escolar, es más importante que nunca unirnos para apoyarnos unos a otros a través de nuestro viaje de duelo. Próximamente se proporcionará información adicional sobre los monumentos y las oportunidades para apoyar a la hermosa niña de Amanda”, escribió a través de un comunicado Daria Borel, directora de la policía.

Familiares y amigos recuerdan a la mujer como una persona feliz que amaba su trabajo y la compañía de los niños: “Esto es realmente impactante y realmente triste. Ella era solo un ángel. Ella era la persona más feliz. Definitivamente, me alegraba el día cada vez que la veía y no sé qué pasó con esta situación. Sé que ahora está en paz, pero rezo para que no sufra porque definitivamente no merece irse así”.