Por error, clínica revela el nombre de 780 pacientes con sida

Una clínica de salud sexual de Londres reveló por error el martes en un boletín informativo los nombres y correos electrónicos de 780 pacientes a los que se les diagnosticó el virus del sida, informa hoy el diario británico "The Guardian".

La clínica 56 Dean Street, en el barrio londinense de Soho, que envió el correo a casi 800 pacientes, ha pedido disculpas y ha anunciado que ha abierto una investigación para aclarar lo sucedido, ya que se trata de una "violación de la privacidad".

El boletín fue enviado a aproximadamente los 800 pacientes que se habían inscrito en la opción E del servicio, que les permite pedir cita y recibir los resultados de los análisis a través del correo electrónico.

"Me pongo en contacto con ustedes para disculparme. Es un correo que solemos enviar de forma individual y esta vez lo hemos mandado en grupo. Tan pronto lo hemos visto lo hemos eliminado. Si está todavía en su bandeja, por favor, elimínelo", escribió el doctor Alan McOwan, del Servicio de Salud Británico, en una carta a los afectados.

"Es totalmente inaceptable. Estamos investigando cómo ha llegado a suceder esto y les prometo que tomaremos las medidas necesarias para que no vuelva a pasar", aseguró.

Por su parte, un portavoz de la clínica sostuvo que la filtración se debió a un "error humano" y que la persona responsable estaba "consternada".

"Estamos llevando a cabo una investigación para saber cómo sucedió y para asegurarnos que no vuelva a pasar", explicó el portavoz.

La agencia de protección de datos británica, ICO, que puede llegar a multar con hasta 500.000 libras (680.000 euros) la filtración de datos, indicó que estaba informada del incidente y que abrirá una investigación.