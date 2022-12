Por falta de comida, venezolanos protestan frente a la casa del gobernador del estado de Vargas

Es la primera vez que la comunidad Hugo Chávez, beneficiaria de la misión vivienda, se queja por alimentos.

Las fallas en la distribución oficial de las bolsas de comida enardecieron los ánimos de una comunidad chavista en el estado Vargas, que lleva el nombre de su líder fallecido.

Ante la situación protestaron frente a la casa del gobernador de este estado. “¿Quién come cada 21 días con 7 productos? Yo estoy contenta que me dieron mi casa, pero con la cuestión de alimentación no estoy contenta”, aseguró la ciudadana Sofía Figueroa.

La primera dama del estado Vargas prometió reunirse con ellos para buscar una solución.