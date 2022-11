Por hablar con su exnovia, hombre le clavó una botella en el rostro a un joven

Un joven perdió la visión del ojo izquierdo luego de que un sujeto le clavara una botella en el rostro por estar hablando con la exnovia del atacante, que se entregó a las autoridades de Argentina horas después.

Todo ocurrió en un boliche de la ciudad de Villa Tesei, en la provincia de Buenos Aires, cuando Santiago Martínez vio a la víctima, Nicolás García, tomando algo con su expareja.

“¿Estás ahí hablando de la vida y después te vas a comer a mi ex? Toqué fondo, no sé ni qué hice. Me cegué”, dijo el agresor en un audio de WhatsApp, según publicó el medio TN.

El joven atacado, que es diabético, “perdió la visión total del ojo”, declaró su mamá, quien agregó que su hijo “sabe perfectamente” quién lo atacó.

“No pudo defenderse. Me llamó y se desmayó por haber perdido tanta sangre”, afirmó.

El joven, que lo único malo que hizo fue hablar con la exnovia de su atacante, también envió un mensaje de WhatsApp a sus amigos en el que expresó que lo que le ocurrió “es un claro ejemplo de que puede pasarle a cualquiera sin haber hecho nada antes”.

“Si esto me pasó a mí fue por algo, pero les llega a pasar algo a ustedes y yo doy la vida por cada uno”, añadió.

El hombre que atacó a Nicolás por hablar con su exnovia se presentó ante la justicia y deberá responder por los delitos de homicidio en grado de tentativa y venganza transversal.