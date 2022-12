Por hambre, cada vez más mujeres se ven obligadas a prostituirse en Caracas

Más dramático aún es que en este grupo también se encuentran menores de edad. Ellas cuentan que los clientes cada día son más escasos.

La Catira, como se le conoce en el centro de la capital venezolana a esta mujer desde cuando comenzó a trabajar en la prostitución, habla sin rodeos.

Detrás de su delgada figura se esconde una historia asombrosa. Es bachiller y creció en una casahogar en la que, con el tiempo, se dedicó a ayudar a niños.

“¿Qué hacía antes? Si te cuento no me crees. Tenía una mini-casahogar, pero la mayoría de los benefactores se fueron del país. Ya no lo puedo hacer, ahora mira lo que me tocó hacer”, revela.

Afirma que hoy en Venezuela apenas se subsiste; que comprar alimentos es un lujo.

Prostitución en la frontera: el drama de las venezolanas acorraladas... Y es que según un reporte del Centro de Documentación y Análisis Social, se necesitan aproximadamente 5 salarios mínimos para adquirir lo básico.

“Un día bueno te puedes llevar 40 o 30, que te alcanza para un kilo de arroz o un aceite, algo así. Y un día malo te llevas 5 o 10 bolívares. ¿Qué te alcanza? nada, los panes de la mañana que tienes que hacer la cola todo el día, toda la madrugada”, expresa.

En su oficio, los clientes cada vez son más escasos, pues la mayoría no puede pagar estos placeres. Ella misma se aterra porque cada día ve a más mujeres en la calle.

Hoy la prostitución en Caracas no tiene edad.

“Soy menor de edad y no tengo trabajo, la cosa está ruda. Vengo todos los días porque mi hija todos los días come, también tengo que comprar algo para comer”, dice una de ellas.

En Venezuela no hay cifras oficiales sobre el número de trabajadoras sexuales.

“Aquí estamos ahogados todos, incluso los que hemos estudiado y nos hemos formado. Qué será para aquellos que no han tenido esa oportunidad”, dice Mercedes Muñoz, directora de la Asociación de Salud Sexual Avesa.

En la zona de frontera la mayoría pasa a Colombia los fines de semana.

“Hemos visto con gran preocupación la masiva movilización de este grupo de mujeres los fines de semana hacia la frontera con Colombia debido a la situación que estamos viviendo”, expresa una activista de la Asociación de Mujeres Ámbar.

Esta organización afirma que pasan la frontera el jueves Y regresan los lunes, por las trochas, cargada de productos alimenticios y medicinas.

