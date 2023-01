Por infiel, mujer cortó el miembro de su esposo y lo tiró por la ventana

Vio que él era muy coqueto con otras mujeres, por lo que ideó un plan macabro y esperó a que se durmiera para atacarlo.

Karuna Sanusan aseguró ante las autoridades que descubrió que su marido estaba teniendo otra relación y no aguantó los celos.

“Empecé a tener sospechas de que tenía un affaire, porque siempre lo veía coqueteando con un montón de chicas”, dijo a la Policía de Tailandia.

Y agregó: “Me puse furiosa, estaba llena de ira y no podía calmarme. Estaba tan enojada por dentro”.

La Policía encontró al hombre en un charco de sangre, mientras Sanusan lanzaba el miembro por la ventana para que no pudiera ser encontrado, reporta The New York Post.

Los gritos alertaron a los vecinos, quienes llamaron a las autoridades. Agentes lograron encontrar el pene y lo transportaron al hospital Samitivej Sriracha para ser reimplantado, pero según un reporte médico no pudieron.

Karuna fue arrestada y está en espera de juicio.