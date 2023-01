Por juego de ‘la gallina’, madre atropelló y mató accidentalmente a su hijo de 3 años

No detuvo el auto porque creyó que era un reductor de velocidad, fue después que se dio cuenta del fatal error. Podría pagar 10 años de prisión.

La dinámica consistía en que la madre de 26 años, Lexus Stagg, conducía el vehículo a baja velocidad mientras los menores, de 5, 3 y 2 años, corrían para evitar ser atropellados.

Sin embargo, uno de ellos no alcanzó a huir y fue golpeado por la llanta delantera de la camioneta. La madre no frenó y también lo aplastó con el neumático trasero.

La escena fue captada por una cámara de seguridad en el conjunto que residían en Texas, Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado de la Policía del condado de Harris, Stagg confesó que siguió conduciendo porque creyó haber chocado con un reductor de velocidad; fue después que se dio cuenta de que había atropellado a su propio hijo.

La mujer está siendo procesada por homicidio por negligencia criminal. Si es declarada culpable podría enfrentar hasta 10 años de prisión y una fianza de 25.000 dólares.

Por seguridad, los otros dos hijos fueron retirados de su cuidado por los servicios de protección infantil y estarán bajo custodia de sus familiares.

Ante el hecho, el fiscal encargado del caso expresó que "todos los padres tienen la obligación de proteger a sus hijos, incluso de ellos mismos”.