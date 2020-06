Por mal manejo del cadáver de una mujer, 36 personas resultaron infectadas con coronavirus

En Villa Adelina, Argentina, una familia está viviendo un verdadero drama pues el centro médico en el que estaba siendo atendida una mujer de 65 años que falleció omitió que ella estaba contagiada de coronavirus.

Carlos Cellini, hermano de la víctima, afirmó que su familiar estaba presentando problemas respiratorios: “Mi hermana casi no podía respirar y no hubo nadie que me explicara nada”.

Precisamente el centro médico en el que se presentó el deceso de Fátima Cellini aseguró en el acta de defunción que ella sufrió un paro cardiorrespiratorio, pero jamás se constató en el documento que tenía coronavirus.

Esta situación conllevó a que 36 personas que tuvieron contacto con el cuerpo de la mujer se contagiaran con la enfermedad.

Fueron 23 profesionales de la salud, 3 miembros de la funeraria y 4 familiares. Lo lamentable es que 2 personas ya fallecieron.

Las autoridades bonaerenses lograron la captura de 3 médicos que están ligados a este tema.

Por lo pronto, la familia de Fátima busca saber qué fue lo que realmente pasó con ella: “Quiero justicia, si se comprueba que hubo negligencia médica, que paguen como corresponde”, dijo Carlos Cellini, hermano de la difunta.