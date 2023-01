Por “malcriados”, restaurante alemán prohíbe el ingreso a menores de 14 años

La medida fue tomada por el dueño del lugar tras varios incidentes con los chicos, cuyos padres no hicieron nada.



Oma's Küche es un restaurante ubicado en la turística isla de Rügen, a orillas del mar Báltico, en el norte de Alemania. En los últimos días se volvió noticia en ese país cuando decidió no permitir la entrada a familias con niños menores de 14 años a la hora de la cena. Es decir, después de las 5:00 p.m.



Rudolf Markl, su propietario, dice que la decisión se debe a los diversos incidentes relacionados con el mal comportamiento de los más pequeños y ante la pasividad de sus progenitores.



“Los chicos corren por el lugar o tumban las copas de vino sin que los padres hagan absolutamente nada. Se limitan a mirar y seguir su conversación”, señaló.



Asimismo, deja claro que esta regla no busca castigar a los niños sino a los padres “que no pueden controlar a sus hijos”.



Oma's Küche se suma a esta iniciativa que también ya han implementado en otros lugares como Tampa, Nueva Zelanda e Inglaterra.