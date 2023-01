“Por mar y por tierra”: Guaidó afina la maquinaria para entrada de ayuda humanitaria

El presidente interino asegura que “sí o sí” ingresarán los suministros a Venezuela este sábado. Entretanto, Maduro acelera su estrategia para contrarrestarlo.

"Por mar y por tierra... Debemos abrir el canal humanitario sí o sí", aseguró Guaidó, ante decenas de transportistas reunidos en una plaza del este de Caracas para ofrecerles su apoyo en la operación de ingreso de las medicinas y alimentos.

Reconocido por 50 países como presidente interino de Venezuela, Guaidó precisó que habrá brigadas de voluntarios que irán a varios puntos en los estados de Táchira (oeste) y Bolívar (sur), limítrofes con Cúcuta (Colombia) y Roraima (Brasil).

El opositor de 35 años, quien no rebeló en qué punto estará el sábado, mencionó además los Puerto Cabello y Puerto La Guaira -los dos principales del país-, aunque el gobierno ordenó el cierre de la frontera marítima y aérea con Aruba, Bonaire y Curazao, isla donde también se acopia ayuda.

Un día antes del día "D" se celebrará en Cúcuta un concierto para recaudar 100 millones de dólares de ayuda, organizado por el multimillonario Richard Branson, al que asistirán los presidentes Iván Duque (Colombia) y Sebastián Piñera (Chile).

En contrapartida, el gobierno anunció otros dos conciertos el 22 y 23 de febrero en el puente Simón Bolívar, que comunica la población venezolana de San Antonio también con Cúcuta, aunque no ha dicho con qué artistas. Estará a una distancia de 15 km de la tarima del de Branson.

El también jefe legislativo convocó a manifestaciones en todo el país para acompañar las caravanas que irán a la frontera y movilización a las guarniciones militares. El gobierno igualmente llamó a sus seguidores a marchar.

"A pesar de que nos apunten con armas (....) no nos da miedo, con el pecho descubierto seguimos en la calle, exigiendo por la libertad de toda la Venezuela", dijo Guaidó.

En contexto:

Guaidó prepara "avalancha" de voluntarios para entrada de ayudas humanitarias a Venezuela "No descartamos nada"

Pero la gran incógnita es cómo pasarán la carga si Maduro, respaldado por la Fuerza Armada, ha rechazado la ayuda por considerarla una "limosna", un "show político" y la puerta a una invasión militar estadounidense.

"Señores de la Fuerza Armada tienen tres días para ponerse de lado de la Constitución. Esta ayuda es para salvar vidas. El pueblo los quiere ver ayudando a entregar esas cajas a los hospitales", aseguró Guaidó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descarta una acción armada en Venezuela, y el lunes advirtió a los militares que siguen apoyando a Maduro que "lo perderán todo".

Altos mandos militares de Estados Unidos y Colombia aumentaron la presión este miércoles sobre los militares venezolanos en un encuentro en Miami en el que les pidieron "hacer lo correcto" y permitir el ingreso de ayuda humanitaria el sábado a su país.

Los militares tienen bloqueado con grandes camiones de contenedores el puente Tienditas, que comunica la ciudad de Cúcuta, donde está el centro de acopio, y Ureña, en Táchira. Pero esa no es la única vía de paso.

El más importante, el puente Simón Bolívar está abierto a los peatones. "Cada día esto es más arrecho (duro), todo más caro. Tienen que dejar entrar la ayuda. Hay mucha gente muriéndose, porque no consigue medicina", dijo allí Richard Quintero, de 19 años.

Angustiados por la escasez y la voraz hiperinflación, todos los días pasan cientos de venezolanos también por algunos de los 30 pasos ilegales que, según la policía colombiana, conectan Venezuela con Cúcuta. "No descartamos absolutamente nada", dijo Guaidó, al ser consultado si la ayuda puede pasar por esos caminos.

"Control de daños"

Se esperan multitudes, además, para el concierto en Cúcuta, que contará con artistas de la talla del británico Peter Gabriel, los españoles Alejandro Sanz y Miguel Bosé, el dominicano Juan Luis Guerra, los colombianos Carlos Vives y Juanes, y el puertorriqueño Luis Fonsi, entre muchos otros.

"Por esa frontera entra y sale todos los días mercadería por las narices de las autoridades de los dos países, por la montaña, por la trocha, por el río. No hay forma de controlar a esa gente si lleva una bolsa de ayuda humanitaria", aseguró el analista Luis Vicente León.

Maduro, que también enviará a Cúcuta alimentos y atención médica gratuita, anunció que este miércoles llegan 300 toneladas de medicinas compradas a los rusos, tras las 933 toneladas que ingresaron la semana pasada, vendidas por China, Rusia y Cuba.

"Es un "damage control" (control de daños). El gobierno no tiene como ganar esta partida, está buscando minimizar los daños", opinó León.

Guaidó, quien dice esperar que los brigadistas aumenten de 700.000 a un millón, fijó para el ingreso de la ayuda el día en que cumple un mes de haberse autoproclamado como presidente encargado, luego de que el Congreso declarara a Maduro "usurpador".

Vea, además:

Maduro reta a Guaidó a que convoque elecciones “para darle una revolcada con votos del pueblo”