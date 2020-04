Por miedo a que el coronavirus tenga que ver con el fin del mundo, devuelve reliquia de 2.000 años

El israelí, que robó la pieza hace 15 años en el Parque Nacional de las Murallas de Jerusalén, quiso limpiar su alma.

Se trata de un proyectil de balística en forma de piedra redonda que, al parecer, era utilizado en Jerusalén para defenderse de tropas del Imperio romano.

