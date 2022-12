Por negarse a usar ropa, este hombre fue condenado a 16 meses de cárcel

Tiene 54 años y cada uno de sus pasos está rodeado por el escándalo. Su resistencia a vestirse le ha causado incontables detenciones que, según calcula, han hecho que pase más de seis años tras las rejas.

Sin embargo, poco o nada parece importarle esto a Stephen Gough. Sus correrías y paseos escandalosos le han valido a este excéntrico personaje ser condenado a 16 meses de prisión. Al jurado que tomó la decisión, solo le llevó dos minutos de deliberaciones llegar al fallo.

Conocido como ‘el excursionista desnudo', Gough se dedica a recorrer los parajes de su país ataviado solo con un maletín.

Lo más curioso de la sentencia, reseñó el periódico The Guardian, es que el condenado no estuvo allí para oírla. El juez del caso le dijo a Gough que para poderse defender y escuchar la decisión judicial primero debía vestirse. El nudista hizo caso omiso a la indicación y por tanto no se le permitió acceder al tribunal.

Gough se considera un activista y afirma que tomó la decisión de estar desnudo cuando descubrió que todos los seres humanos son buenos y que por tanto sus cuerpos también, por lo que no hay nada de qué avergonzarse.

"A menudo la gente tiene que ir a la cárcel por muchos años antes de que los demás vean la luz" declaró el excéntrico inglés durante el proceso.

La judicialización del ‘excursionista desnudo' se derivó de 33 quejas de personas que se escandalizaron por su falta de ropa.

"No hay nada acerca de mí como ser humano que es indecente o alarmante u ofensivo", ha declarado en su defensa el procesado, quien pese a haber sido condenado y reprendido en repetidas ocasiones por su desnudez, no da su brazo a torcer.