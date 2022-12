Por “no ser tan ultrajante”, tribunal redujo pena a violador de niño de 6 años

Abogados, organismos y hasta un candidato presidencial repudiaron el lunes un polémico fallo judicial que redujo de seis a 38 meses la pena de prisión a un hombre que abusó sexualmente de un niño al considerar que el menor se había acostumbrado a sufrir abusos sexuales y actos de travestismo en el pasado.

Por su parte, la familia del menor adelantó que apelará el fallo ante la Corte Suprema argentina.

La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans y la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) anunciaron que promoverán la remoción de dos magistrados de un tribunal penal, autores de la sentencia, que pese a ser promulgada en 2014 fue difundida por medios de comunicación locales el pasado fin de semana.

Los abusos previos sufridos por el menor corrieron presuntamente por cuenta de su padre, quien se encuentra detenido en otra causa penal, dijo Horacio Piombo, uno de los magistrados autores del fallo.

En la sentencia, a la que tuvo acceso The Associated Press, los dos jueces estuvieron de acuerdo en no aplicar una figura jurídica que agrava la pena, conocida como "gravemente ultrajante", al señalar "la familiaridad que el niño ya demostraba en lo que a la disposición de su sexualidad se refiriera".

Los magistrados, que actuaron como tribunal de segunda instancia, redujeron de seis a tres años y dos meses de prisión la condena que había recibido Mario Tolosa, vicepresidente de un club deportivo, por el abuso del menor al considerar que el imputado incurrió en un delito simple.

Tolosa había sido condenado a seis años de cárcel en 2012 por el Tribunal Criminal N 3 de la localidad bonaerense de San Martín, sentencia que fue apelada ante el Tribunal de Casación Penal.

"Él violó a una criatura y dicen que es inocente porque el nene es gay. Aunque mi sobrino sea gay, ¿es normal que se lo haya violado? No entiendo en qué se basa el juez para decir esto, para dejarlo en libertad", dijo a periodistas una mujer que se identificó como Adriana, supuesta tía del niño abusado.

El abogado penalista José María Figueredo dijo a Radio Mitre que el abuso sufrido por el menor en manos de su padre "se utiliza prácticamente como agravante contra la propia víctima" en el caso del abuso cometido por Tolosa.

"No puede continuar la vergonzosa complicidad de la justicia ante el delito de abuso sexual. Hay que terminar con el encubrimiento", dijo el abogado Pedro Paradiso Sottile, coordinador del área jurídica de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA). "Estamos trabajando en el pedido del juicio político a los jueces".

Piombo dijo a Radio La Red y al canal Todo Noticias que el fallo "es viejo" y atribuyó su difusión a una campaña de desprestigio en su contra y de su colega, Benjamín Ramón Sal Llargués. Defendió la decisión tomada al sostener que el chico "ya había sufrido lo doblemente ultrajante, que es la iniciación que le hizo el padre en el peor de los mundos, llevándolo a la depravación".

"Nosotros decidimos que la víctima había tenido ese shock tremendamente ultrajante cuando el padre hizo lo peor que puede hacer un padre, y que, en este caso, lo que había era un delito en su forma simple y se condenó a Tolosa por eso", dijo Piombo. "Como consecuencia de esa experiencia con el padre, en el menor había quedado una huella de travestismo de conducta que teníamos que tener en cuenta en un proceso cuyo objeto es juzgar a una persona que cometió actos impúdicos con el menor con posterioridad".

El caso tomó tal repercusión en el país que el candidato a la presidencia por el partido gobernante y ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, manifestó su enérgico repudio por la resolución.

"El fallo de los jueces Piombo y Sal Llagués da vergüenza. Muestran un poder judicial burocrático, arcaico y sin ningún tipo de sentido común", dijo en su cuenta de Twitter. "Decir que la presunta orientación sexual de un chico de 6 años abusado es causal de reducción de pena para el abusador es repugnante".

Piombo dijo que la madre del menor presuntamente había consentido los abusos del padre, y que su abuela supuestamente se desentendió del cuidado del menor. Se desconoce quién tiene la custodia del niño actualmente y en qué lugar se encuentra. Medios argentinos se han abstenido de revelar la identidad del padre para no revelar, a su vez, la identidad del infante.

"No sería la primera vez que estos jueces fallan en un sentido prejuicioso", dijeron voceros de la Federación de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, pues, según indicaron, en una sentencia similar de 2011 los magistrados aplicaron "atenuantes a casos de abuso según el estrato socioeconómico de las víctimas".