Por no usar velo en el funeral de una joven asesinada, arrestan a defensora de DD. HH. en Irán La acusan de atentar “contra la seguridad mental de la sociedad” tras no cubrirse con un velo en el sepelio de una joven que, según medios, murió luego de ser atacada por no usar el hiyab en el metro.