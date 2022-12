Por orden de Gobierno, niños venezolanos escriben cartas a Obama y piden respeto

En la circular del Ministerio del Poder Popular para la Educación, fechada el 16 de marzo, se pidió “a sus directores de sus circuitos que los estudiantes escriban un mensaje al presidente de Estados Unidos que respete a Venezuela, lo recojan y los guarden que se los van a pedir”.

“Los estudiantes también pueden hacer dibujos contra (Barack) Obama”, agregó el texto.

Según uno de los menores que tuvo que hacer la misiva, en esta le dijeron que escribiera “que queríamos paz y tranquilidad para Venezuela”.

Jenny Peralta, madre de uno de los estudiantes, señaló que no estaba de acuerdo con la medida, pues fue el Gobierno “quien cometió su error. Él que asuma, no los niños porque los niños son niños, él no puede involucrar a los niños en estas cosas”.

Pero otros padres, como Denis Blanco, dijeron estar conformes porque “Venezuela se respeta”.

Días antes, el Gobierno pagó un anuncio de una página en el periódico The New York Times para rechazar lo que llamó intentos "tiránicos" de Estados Unidos para intervenir en los asuntos internos del país socialista.

El anuncio se publicó mientras se eleva la tensión entre ambos países tras las acusaciones del presidente Nicolás Maduro en el sentido de que Estados Unidos ha elaborado un plan para derrocarlo y ordenó al retiro de personal de la embajada norteamericana en Caracas.

Estados Unidos ha rechazado las acusaciones y respondió aplicando sanciones a siete funcionarios venezolanos a quienes acusa de violar los derechos humanos de opositores que el año pasado participaron en manifestaciones contra el gobierno.

El anuncio señala que "Venezuela no es una amenaza" y pide al gobierno de Obama que cese de inmediato todos los actos hostiles en su contra.