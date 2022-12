Por pedir comicios justos, cuatro estudiantes resultaron heridos en Caracas

La manifestación de los estudiantes, organizada por el movimiento Operación Soberanía, que desde hace semanas impulsa actividades de reclamo al Gobierno, trató de llegar al CNE para entregar una carta a los rectores del ente con la exigencia de las elecciones transparentes, pero fue interceptada por otra concentración de oficialistas.

"Tenemos cuatro heridos", dijo a periodistas Reinaldo Díaz, que se identificó como uno de los dirigentes de la marcha, al culpar de los incidentes a "colectivos del chavismo que han venido a sabotear la marcha de las estudiantes".

Díaz dijo que los heridos estaban "graves" pero no ofreció datos ni detalles sobre el alcance de las lesiones.

Aunque los dos grupos fueron separados por la Policía, los opositores denunciaron que desde el lado de los simpatizantes del fallecido presidente Hugo Chávez se lanzaron piedras y botellas.

Posteriormente, los rectores del CNE Vicente Díaz y Tania D'Amelio se acercaron hasta el lugar en que se encontraban los estudiantes opositores para recibir la carta.

Finalmente, la Policía sacó a los manifestantes opositores en autobuses del lugar, donde se quedaron los miembros de los colectivos chavistas, algunos portando armas de fuego.

"Estamos protestando porque exista respeto, porque exista tolerancia y no lo conseguimos del otro lado. Seguimos con la lucha no violenta, trabajando por esto, no nos hacen tener miedo, más bien nos hace salir a la calle", dijo Carlos Varas, estudiante de 19 años y uno de los heridos, con una brecha en la ceja.

Por su parte, una joven chavista, Paola Martruchi, aseguró que había ido hasta allí porque "la derecha esta jugando a que no quiere ir a elecciones porque están derrotados y yo invito a que este 14 de abril salgamos desde temprano a votar, hay que apoyar al CNE".

Venezuela afronta elecciones el próximo 14 de abril para elegir al presidente que concluirá en 2019 el mandato de Chávez que comenzó el pasado 10 de enero, con el candidato oficialista y presidente encargado del país, Nicolás Maduro, y el líder opositor, Henrique Capriles, como máximos favoritos.

Caracas (Venezuela)