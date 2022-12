Por “plan magnicida” contra Maduro, imputan cargos a María Corina Machado

La exdiputada opositora María Corina Machado fue citada hoy en calidad de imputada por la Fiscalía venezolana por su supuesta implicación en un "plan magnicida" para acabar con la vida del presidente del país, Nicolás Maduro, descubierto a finales de mayo pasado.

"El Ministerio Público citó en calidad de imputada para el próximo 3 de diciembre a María Corina Machado Parisca (47), por su presunta vinculación con el plan magnicida contra el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros", informó hoy la Fiscalía en un comunicado.

Machado deberá comparecer a las 10.00 hora local del 3 de diciembre ante la fiscal 20 nacional, Katherine Harington", indicó la nota.

En declaraciones a Efe, la opositora confirmó que recibió hoy la citación por parte de un grupo de integrantes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) que se personaron en su domicilio y anunció que acudirá al tribunal el día señalado.

"Yo me he presentado y he colaborado siempre con la justicia porque yo estoy muy consciente de lo que he hecho, de lo que hago y de lo que seguiré haciendo en defensa de los derechos de todos los venezolanos", afirmó.

Machado ya acudió a declarar a la a Fiscalía el pasado 16 de junio en calidad de testigo por su supuesta implicación en este plan para asesinar a Maduro y promover un golpe de Estado.

Entonces la exdiputada compareció por la presunta comisión de un delito "contra la independencia y la seguridad de la nación" y de asociación para delinquir, previsto en la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Este plan había sido denunciado días antes por el dirigente del gobernante Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) y alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, que mostró varios correos atribuidos a Machado.

En los correos se podían leer mensajes a diferentes actores de la oposición venezolana, entre ellos, el exembajador ante la ONU Diego Arria y el abogado Ricardo Koesling y donde además se mencionaba al embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker.

En los mensajes atribuidos a la opositora, la exdiputada supuestamente decía que había llegado la hora de acumular esfuerzos y obtener "el financiamiento para aniquilar a Maduro".

Poco después la misma Machado, quien denunció en la Fiscalía a Rodríguez por siete delitos, aseguró que los correos se corresponden con sus cuentas pero son falsos, y que ella no quería ni un magnicidio ni un golpe de Estado sino la renuncia de Maduro.

Maduro, en un acto de gubernamental poco después de conocerse este supuesto plan, tildó a Machado de "asesina", afirmación por la que la exdiputada aseguró que ya estaba sentenciada.

Machado fue despojada de su investidura como diputada después de que intentara participar en una sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA) como parte de la representación de Panamá para denunciar la situación de vulneración de los derechos humanos que, asegura, vive el país suramericano.

Caracas (Venezuela)