Por primera vez, una mujer dirigirá Servicio Secreto de EE. UU.

Así lo informó el diario The Washington Post, el nombramiento, que no debe pasar por la confirmación del Senado, se anunciará oficialmente este martes, según fuentes de la Casa Blanca.

Pierson, de 53 años y agente del Servicio Secreto durante tres décadas, se convertirá en la primera mujer en dirigir la agencia, que el pasado abril se enfrentó a la polémica por un escándalo de prostitución durante la Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias (Colombia).

Aquellas revelaciones pusieron en la primera plana las críticas por la cultura interna del Servicio Secreto, dominado por hombres.

El escándalo, en el que estuvieron implicados 12 agentes, provocó la dimisión el pasado mes de Mark Sullivan, que había estado al frente del Servicio Secreto desde 2006.

En la actualidad Pierson ocupa el puesto de jefa de gabinete del Servicio Secreto, un cuerpo que además de dedicarse a la seguridad del presidente Barack Obama y su familia es responsable de la lucha contra el fraude.

En un comunicado citado por The Washington Post, Sullivan se felicitó por el nombramiento de Pierson para sustituirle por sus cerca de 30 años de trabajo conjunto, así como por su "juicio, liderazgo, carácter y compromiso con el país".

Washington, Estados Unidos