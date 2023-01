Por pura necesidad, venezolanos siguen aventurándose por trochas para llegar a Colombia

Pese a las duras condiciones, lo hacen así para llevar alimento y medicinas a sus familias. Juan Guaidó aseguró que ya empezaron a entrar ayudas a su país.

El desespero de cientos de venezolanos por conseguir comida y medicamentos en la frontera con Colombia se ve desde el aire.

Bajo el inclemente sol, algunos sin desayunar y cargando maletas, inician su larga caminata por trochas, la crisis no les da otra opción.

Una de las mujeres atraviesa una de los treinta pasos ilegales que conectan a Venezuela con Cúcuta, para que en los controles no le quiten la chatarra que venderá en el camino; con las ganancias, espera comprar algo de comida.

"Yo tengo un hijo de 12 años y a veces a mi hijo le toca irse en ayunas porque no tengo cómo hacer una aguadepanela”, dice.

El tiempo del recorrido depende del crecimiento del río Táchira que pasa por estas trochas.

A algunos los anima la idea de conseguir un mejor futuro en Colombia. A otros, los motiva comprar alimentos, medicinas y otros productos básicos para llevar a sus casas.

En las últimas horas Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, aseguró que a su país ingresaron más ayudas humanitarias.

El líder indígena Liborio Guarulla publicó en las últimas horas imágenes de la ayuda humanitaria que, al parecer, habría empezado a entrar por el Amazonas al vecino país, a través de los ríos Guainía, Atabapo y Orinoco en embarcaciones escoltadas por indígenas venezolanos.



AYUDA HUMANITARIA COMIENZA A ENTRAR POR AMAZONAS a través de los Ríos Guainía, Atabapo y Orinoco y en embarcaciones escoltada por Indígenas venezolanos llegan alimentos a las comunidades y poblaciones desde Colombia organizado por ONG, Gobierno colombiano y Org. Indígenas. pic.twitter.com/NFD1qibUGF — Liborio Guarulla (@LiborioGuarulla) February 14, 2019