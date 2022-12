¿Por qué esta pintura de Donald Trump desnudo vale más de un millón de libras?

La obra titulada “Hacer América grande otra vez” le han valido a su autora, Illma Gore, miles de amenazas de muerte. El lienzo, que será subastado en Reino Unido, obligó a la artista a irse de Los Ángeles para buscar tranquilidad en Reino Unido.

La pintura muestra a Donald Trump, desnudo, exhibiendo la supuesta pequeñez de sus partes nobles. Alusiones al tamaño de los genitales del magnate han marcado uno de los puntos más bajos de la campaña republicana, luego de que Marco Rubio se refiriera a un chisme de vieja data.

“Él (Trump) siempre me llama ‘pequeño Marco’. Admiro que es más alto que yo. Él es como 6'2 pies (1,88 cms), por lo que no entiendo por qué sus manos son del tamaño de una persona que es 5'2" (1,50 cms)… ¿Saben lo que dicen de los que tienen pequeñas manos? No se puede confiar en ellos”, dijo Rubio.

La respuesta del magnate no se hizo esperar. “No tengo nada pequeño”, aseguró Trump.

Ante los problemas de seguridad que planteaba la exposición de la obra, la galería de Maddox, en Londres, decidió acogerla. Se reporta que a diario cientos de personas hacen fila para apreciarla.

El precio base de la subasta de la obra está tasado en un millón de libras (un millón 200 mil dólares).

@realdonaldtrump Una foto publicada por Illma Gore (@illmagore) el9 de Feb de 2016 a la(s) 4:11 PST