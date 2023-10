¿Por qué falló la inteligencia israelí frente al ataque de Hamás? Es la pregunta que el mundo se hace frente a uno de los aparatos más sofisticados del mundo. La analista internacional Teresita Aya pone en el tapete las hipótesis.



“Si bien no hay una respuesta exacta todavía, hay varias teorías. Tres son importantes entre las que se están manejando: el engaño, la información no digital y fragmentada y la fuerza de los números el día de la invasión”, precisó.

El engaño

Según la analista, “durante el último año y medio, los de Hamás se encargaron de vender la idea en Israel de que ellos no estaban interesados en una confrontación militar. Por el contrario, usaron palabras como ‘somos responsables del bienestar de la gente en Gaza’. ‘Hablemos de cuántas personas pueden salir a trabajar en Israel y volver y traer plata acá’. Mientras tanto, iban entrenando para otro tema, siempre diciendo ‘no vamos a enfrentarnos a los israelitas’. Es más, en los últimos dos enfrentamientos con la Yihad Islámica ellos pasaron agachados”.

¿Cómo lograron no estar en el radar de Israel?

“Hicieron lo que un periódico israelí dijo: se fueron a la edad de piedra en materia de telecomunicaciones. Es decir, ‘no vamos a usar redes sociales y no vamos a usar celulares, a menos que sea para mandar el mensaje del engaño’. Usaron el boca a boca, pasarse papelitos del uno al otro, compartimentar, fragmentar la información. Ningún jefe jamás sabía lo que el otro estaba haciendo y lo que el otro sabía, estaban entrenando y no sabían bien para qué. Es más, el primer ataque el día que invadieron a Israel fue a dos antenas de telecomunicaciones para evitar que los israelitas recibieran información de lo que estaba pasando”, dijo Teresita.

¿Esto podría explicar por qué no hubo una reacción rápida de las fuerzas israelíes?

“Sí, además estaban sobredimensionados. Los soldados que estaban en la frontera se enfrentaron a más de mil operativos de Hamás que cruzaron no solo por los lados donde podían cruzar, sino por 27 huecos que abrieron con Bulldozer y a la buena de Dios. Es decir, los sobredimensionaron para lo que ellos estaban acostumbrados”, explicó la experta.