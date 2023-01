¿Por qué le sacaron la piedra a Melania Trump?

Aseguró que, mientras ella se enfocó en mejorar la calidad de vida los niños durante su gira por África, algunos solo piensan en su ropa.

“Quiero hablar de mi viaje y no de lo que me pongo. Es muy importante lo que hago, lo que hacemos con USAID y lo que hago con mis iniciativas, me gustaría que la gente se centre en lo que hago, no en lo que uso”, dijo la primera dama de Estados Unidos.

Su gira, dedicada fundamentalmente a los niños a través de su campaña ‘Be Best’ (Sé mejor), comenzó el martes en Ghana, donde visitó un hospital pediátrico y un antiguo fuerte de retención de esclavos, luego continuó en Malawi, Kenia y Egipto.

