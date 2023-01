¿Por qué Maurice, el gallo, tiene a la Francia rural y a la citadina enfrentadas?

El animal, como todos los de su especie, canta muy temprano en una pequeña aldea. Algo que a los vecinos de al lado, un par de parisinos, les molesta.

Un singular juicio se está robando la atención de los franceses. Los habitantes de un conjunto vacacional demandaron a un gallo y a su dueña porque el animal hace mucho ruido en las mañanas. El caso se ha convertido en una puja entre la Francia rural y la urbana.

Maurice es el gallo que con su canto ha divido a la población de la pequeña comunidad francesa de Saint Pierre. Corinne, su dueña, vive al lado de una casa de verano y sus dueños, dos parisinos que visitan con poca frecuencia el campo, no soportan el canto del animal.

“No le puedo pedir al animal que se despierte más tarde, él canta desde las seis de la mañana”, dice Corinne.

Decididos a descansar en su casa de campo, estos dos citadinos llevaron a juicio al animal y a su dueña.

“Mis clientes no tienen problema con que el gallo cante, pero les gustaría tener paz en las mañanas (...) podrían aislar al animal, cubrirle los ojos o mantenerlo en la oscuridad durante esas horas para que no cante”, señala Vincent Huberdeau, abogado de los citadinos.

Quienes viven en el campo defienden los sonidos de la Francia rural.

“Mi argumento es muy simple, un gallo canta en las mañanas; siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Si a alguien no le agrada este sonido que no visiten el campo”, dice Julien Papineau, abogada de Corinne y Maurice.

De perder la batalla legal, el gallo, animal que es símbolo nacional, podría ser separado de su dueña o incluso condenado a vivir en la oscuridad para que no cante.