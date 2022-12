¿Por qué me robaron la sotana?, se pregunta sacerdote en EE. UU.

Reportó que los ladrones no se llevaron dinero, ni artefactos religiosos, ni nada de valor de la iglesia católica St. Joseph en Gardner.

La policía arrestó a tres hombres de 22 años después que alguien vio que uno de ellos usaba las vestimentas religiosas dentro de un edificio abandonado. Fueron acusados de recibir propiedad robada e intrusión.

El sacerdote Thomas Tokarz dice que perdona a los ladrones pero que de todos modos quiere saber cuál fue su motivo.

Por su parte la policía dijo tener un motivo, pero advirtió que no lo revelará hasta finalizar la investigación. Aclaró que el motivo no era antirreligioso.

La propiedad de la iglesia fue devuelta.